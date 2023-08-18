Стали известны подробности смерти уфимца, бросавшегося под колеса

Уфимцы сегодня утром стали свидетелями смертельного инцидента на улице Маршала Жукова. Фото: Telegram // Новости Уфы и Республики Башкортостан

Стали известны подробности гибели молодого жителя Уфы, которого в неадекватном состоянии заметили местные жители. Мужчина бросался под колеса авто, рвал на себя одежду и ругался матом. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа», по предварительной версии, погибший был под действием наркотиков.

- Уфимцы сообщили автоинспекторам, что неподалёку по дороге на улице Жукова среди потока автомашин бегает мужчина. Со слов очевидцев, по поведению пешехода, он находится в состоянии наркотического опьянения - рвет на себе одежду, кричит, внезапно выбегает на проезжую часть, - заявили в ведомстве.

Сотрудники ДПС попытались остановить мужчину, который пытался убежать на них, но был задержан, на него надели наручники. Во время того, как сотрудники МВД сопровождали к патрульной машине, уфимцу стало плохо и он потерял сознание.

- Полицейские оказали мужчине доврачебную медицинскую помощь, однако прибывшими медицинскими работниками была констатирована его смерть, - заключили в МВД.

По факту смерти уфимца начата проверка.

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