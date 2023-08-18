У летевшего из Еревана в Уфу самолета появилось сообщение о технической неполадке

При наборе высоты в самолете Ереван - Уфа появилось тревожное сообщение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У самолета компании «Ред Вингс», летевшего из Еревана в Уфу, обнаружена техническая неполадка. По информации ТГ-канала «Авиаинцидент», на приборной панели воздушного судна появилось сообщение уровня CAUTION «ENG L FUEL FIL TER CLOG» (засорение топливного фильтра левого двигателя). Несмотря на это, рейс был успешно выполнен.

Все параметры были в норме во время все полета, сообщает канал. Самолет приземлился в столице Башкирии в 1:47.

После техосмотра воздушное судно получило разрешение на дальнейшие полеты.\

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