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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:29

Жительница Башкирии потеряла 6,5 млн рублей, доверившись лжеброкерам

В Башкирии пенсионерка за два месяца «инвестировала» мошенникам более 6,5 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
При попытке инвестирования пенсионерка лишилась крупной суммы денег

При попытке инвестирования пенсионерка лишилась крупной суммы денег

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Бирского района потеряла более 6,5 млн рублей, доверившись мошенникам. Пенсионерка, пытавшаяся заработать на инвестициях, лишилась всех своих сбережений и влезла в долги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как рассказала 64-летняя женщина, ей на телефон позвонил неизвестный и предложил вариант пассивного дохода. Заинтересовавшись предложением, горожанка решила попробовать. По указаниям лжесотрудников и с их помощью женщина открыла свой «накопительный счет», в который внесла более 1,5 млн рублей личных накоплений.

Видя, как растет баланс на липовом счету, женщина решила взять еще кредит на три миллиона рублей и вложила их, как она думала, в проверенную схему. Сумма, которая якоба приходила на ее кошелек, все росла и пенсионерка одолжила еще два миллиона рублей у знакомых.

- Видимо после того, как аферисты выманили у женщины нужную сумму они пропали, а брокерский счет оказался заблокирован. Потерпевшая поняла, что доверилась не тем людям и обратилась в полицию. По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело, - заключили в МВД.

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