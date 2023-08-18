Жительница Башкирии потеряла 6,5 млн рублей, доверившись лжеброкерам

При попытке инвестирования пенсионерка лишилась крупной суммы денег Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Бирского района потеряла более 6,5 млн рублей, доверившись мошенникам. Пенсионерка, пытавшаяся заработать на инвестициях, лишилась всех своих сбережений и влезла в долги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как рассказала 64-летняя женщина, ей на телефон позвонил неизвестный и предложил вариант пассивного дохода. Заинтересовавшись предложением, горожанка решила попробовать. По указаниям лжесотрудников и с их помощью женщина открыла свой «накопительный счет», в который внесла более 1,5 млн рублей личных накоплений.

Видя, как растет баланс на липовом счету, женщина решила взять еще кредит на три миллиона рублей и вложила их, как она думала, в проверенную схему. Сумма, которая якоба приходила на ее кошелек, все росла и пенсионерка одолжила еще два миллиона рублей у знакомых.

- Видимо после того, как аферисты выманили у женщины нужную сумму они пропали, а брокерский счет оказался заблокирован. Потерпевшая поняла, что доверилась не тем людям и обратилась в полицию. По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело, - заключили в МВД.

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