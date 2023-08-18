В Уфе инспекторы ГИБДД пытались остановить неадекватного мужчину, но он умер

Уфимцы сегодня утром стали свидетелями смертельного инцидента на улице Маршала Жукова. Фото: Telegram // Новости Уфы и Республики Башкортостан

Утром 18 августа в Уфе при странных обстоятельствах умер мужчина. Горожанин сначала бросался под авто, а когда его пытался остановить сотрудник ДПС, умер. О трагедии сообщили местные жители в соцсетях, выложившие последние минуты жизни погибшего.

По их словам, уфимец вышел на проезжую часть и едва не попал под колеса проезжающих машин. Инспектор ГИБДД пустился за мужчиной, чтобы остановить его, но тот лег на траву, а через некоторое время медики констатировали его смерть. Факт гибели «КП-Уфа» подтвердили в СУ СКР по Башкирии.

- По факту произошедшего начата проверка. На место происшествия выехал следователь, проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, устанавливается причина смерти мужчины, - заявили в пресс-службе ведомства.

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