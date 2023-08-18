В Башкирии похоронили погибшего на СВО 31-летнего отца двоих детей

В начале августа этого года мужчина погиб при выполнении боевых задач. Фото со страницы Азата Сахабиева

В поселке Приютово проводили в последний путь 31-летнего гвардии капитана ВДВ Владимира Гурьянова, погибшего во время выполнения боевых задач во время СВО. О гибели военнослужащего сообщил глава Белебеевского района Башкирии Азат Сахабиев.

Известно, что мужчина родился в Татарстане в селе Бавлы. У него остались жена и двое детей.

Близкие вспоминают его веселым парнем, очень дружелюбным. С детства активно занимался спортом. Он всегда считал себя патриотом. Хотел защищать свою Родину и защищал ее, - написал Азас Сахабиев.

Участие в СВО военнослужащий принимал с февраля. О его смерти стало известно в августе.

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