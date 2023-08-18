В Уфе частично закроют транспортную развязку Заки Валиди – Салавата Юлаева

В Уфе частично закроют транспортную развязку. Об этом рассказали в городской мэрии.

В администрации уточнили, что ограничение будет введено на два дня по развязке Заки Валиди – Салавата Юлаева.

– Движение будет закрыто по проезжей части правоповоротного съезда, то есть в сторону Телецентра, – добавили в мэрии Уфы.

Так, развязка будет перекрыта с 12 часов дня 19 августа и до восьми вечера следующего дня. Уфимцев и гостей города просят заранее планировать маршрут.

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