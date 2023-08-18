Упавший из-за ветра купол на мечети «Ар-Рахим» восстановлен

Так сегодня выглядит «Ар-Рахим»

В Уфе восстановили упавший купол минарета мечети «Ар-Рахим». Фотография со всеми четырьмя золотыми наконечниками появилась в телеграм-канале «Честно говоря». Напомним, пять месяцев назад купол рухнул из-за сильного ветра, разбушевавшегося в городе.

До установки купола в начале июня начались работы по его отлитию. После того, как конструкция была готова, работники ждали безветренную погоду.

Ранее в ДУМ Башкирии заявили, что строительство мечети будет завершено. Точные сроки долен объявить глава республики Радий Хабиров.

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