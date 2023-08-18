В Ленинском районе Уфы временно отключат электричество

В Ленинском районе Уфы 25 абонентов останутся без электричества на пять часов. Об этом сообщает местная администрация со ссылкой на ПО ЦЭС Уфимский РЭС.

Уточняется, что без света останутся улицы Бирюзовая, Образцовая, Уральская и Самоцветная в микрорайоне Сафроновский.

Причиной отключения электричества станут ремонтные работы, запланированные на 18 августа с 9:00 до 18:00.

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