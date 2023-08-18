Жительница Башкирии обвиняется в махинациях с землей на 14 млн рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «мошенничество»

В Башкирии жительница Уфимского района обвиняется в мошенничестве. По информации прокуратуры РБ, женщина в течение шести лет приватизировала земельные участки в одном из садоводческих товариществ, оформляя их на родственников и знакомых, которые не являлись членами СНТ. В ведомстве уточнили, что ущерб из-за действий женщины составил 14 млн рублей.

— Некоторые граждане оформляли доверенность на нее для регистрации права собственности на имущество, а также его последующей реализации. Кроме того, она участвовала в судебных процессах, подтверждая членство граждан в СНТ и наличие оснований для удовлетворения заявленных требований о признании права собственности на землю, — добавили в прокуратуре.

Уточняется, что дело направлено в суд, который определит дальнейшую судьбу обвиняемой.

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