В Башкирии началась массовая проверка не оплативших штрафы водителей

Штрафы ГИБДД можно оплатить онлайн без комиссии по госномеру машины или номеру постановления через портал «Госуслуги»

На дорогах Башкирии инспекторы ГИБДД вышли в рейды для выявления водителей, не оплативших штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в госавтоинспекции, для проверок будет использоваться система «Паутина». Она позволяет увидеть неоплаченный в срок штраф.

— В случае неоплаты административного штрафа в установленный законом двухмесячный срок, водителя могут привлечь к административной ответственности. Ему грозит штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов, — предупредили в ГИБДД.

Ведомство напоминает, что штрафы можно оплатить без комиссии на портале «Госуслуги».

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