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НовостиОбщество18 августа 2023 4:00

В Башкирии началась массовая проверка не оплативших штрафы водителей

В Башкирии начались рейды по выявлению неплательщиков штрафов за нарушение ПДД
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Штрафы ГИБДД можно оплатить онлайн без комиссии по госномеру машины или номеру постановления через портал «Госуслуги»

Штрафы ГИБДД можно оплатить онлайн без комиссии по госномеру машины или номеру постановления через портал «Госуслуги»

На дорогах Башкирии инспекторы ГИБДД вышли в рейды для выявления водителей, не оплативших штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в госавтоинспекции, для проверок будет использоваться система «Паутина». Она позволяет увидеть неоплаченный в срок штраф.

— В случае неоплаты административного штрафа в установленный законом двухмесячный срок, водителя могут привлечь к административной ответственности. Ему грозит штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов, — предупредили в ГИБДД.

Ведомство напоминает, что штрафы можно оплатить без комиссии на портале «Госуслуги».

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