В Уфе 18 августа установят упавший купол на мечети «Ар-Рахим»

В Уфе начнется установка конструкции одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» в пятницу, 18 августа. Фото: ДУМ Башкирии

Стало известно, когда установят упавший пять месяцев назад купол на мечети «Ар-Рахим». Работы по восстановлению минарета должны начаться сегодня, 18 августа, в 9:30 утра.

Подготовка к восстановлению улема началась еще в начале лета: его отливали, потом ждали безветренной погоды и пригоняли строительный кран.

Ранее в ДУМ Башкирии заявили, что мечеть будет достроена. Перед этим глава республики ознакомится с планом по завершению строительства и лично озвучит сроки его окончания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.