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НовостиОбщество18 августа 2023 3:00

В Башкирии прекратили поиски 39-летней матери с трехлетним ребенком

Пропавшие в Уфе мать с 3-летним сыном найдены живыми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе завершились поиски пропавших без вести женщины с 3-летним ребенком

В Уфе завершились поиски пропавших без вести женщины с 3-летним ребенком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе прекращены поиски 39-летней Александры Г. и ее трехлетнего сына. Об этом сообщает «БашРегионСпас». По информации добровольцев, женщина и мальчик найдены живыми. Они исчезли 12 августа в Нижегородке.

Волонтеры поблагодарили всех участников поисков за помощь, но подробностей того, где все это время пропадала мать с ребенком, не уточнили.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Уфа», у женщины есть проблемы с алкоголем. По словам родственников, это не первый случай, когда женщина уходит из дома. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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