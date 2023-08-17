В Уфе пьяного мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП

Страшная авария случилась на проспекте Салавата Юлаева Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня ночью, 17 августа, в Уфе разбился водитель мотоцикла Yamaha и его пассажирка. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева. Мотоцикл 32-летнего мужчины перевернулся, в результате он и его пассажирка получили тяжелые травмы, обоим потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель в момент ДТП был пьян. Медосвидетельствование показало у него 0,338 мг/л на литр выдыхаемого воздуха.

– Дополнительно в медицинском учреждении осуществлен забор крови. По факту ДТП начато административное расследование, – сообщила дорожная полиция.

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