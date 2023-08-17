В Уфе пьяного мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП

Страшная авария случилась на проспекте Салавата Юлаева Фото: ГИБДД Уфы
Сегодня ночью, 17 августа, в Уфе разбился водитель мотоцикла Yamaha и его пассажирка. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева. Мотоцикл 32-летнего мужчины перевернулся, в результате он и его пассажирка получили тяжелые травмы, обоим потребовалась госпитализация.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель в момент ДТП был пьян. Медосвидетельствование показало у него 0,338 мг/л на литр выдыхаемого воздуха.
– Дополнительно в медицинском учреждении осуществлен забор крови. По факту ДТП начато административное расследование, – сообщила дорожная полиция.
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