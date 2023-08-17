В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Максимом Александровым

Максиму Александрову было 25 лет Фото: vk.com/birskadm

Сегодня, 17 августа, в башкирском городе Бирск прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Максимом Александровым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Максима Петровича родился 6 октября 1997 года в Бирске. В 2013-ом он закончил девятый класс в городской школе №3. Учителя вспоминают его как прилежного, старательного, исполнительного, трудолюбивого и самостоятельного ученика.

– Был активным участником общественной и спортивной жизни школы. Со сверстниками поддерживал дружественные отношения. Со старшими был вежлив, положителен, по характеру спокоен, уравновешен, трудолюбив, – рассказывают земляки Александрова.

С 2015 по 2019 год Максима Петровича служил в рядах российской армии. В 2021-ом молодой человек получил специальность каменщика, монтажника и сварщика. Год спустя в рамках частичной мобилизации был вновь призван в Вооруженные силы РФ и направлен в казанское танковое училище. 9 июля Максима Александрова не стало.

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