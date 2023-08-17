Башкирия закупит по программе казначейских кредитов 250 автобусов за 1,4 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия закупит по программе казначейских кредитов 250 автобусов. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

Заявку региона на финансирование приобретения пассажирского транспорта одобрили в правительстве России. На эти цели будет выделено 1,4 миллиарда рублей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, автобусы, преимущественно среднего класса вместимости, поступят в республику до конца текущего года. Новый транспорт будет обслуживать малые городов и села.

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