Минторг опровергает информацию о дефиците в Башкирии яиц из-за птичьего гриппа

Чиновники утверждают, что количество куриного яйца в магазинах снизилось из-за изъятия продукции «Башкирской птицефабрики»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерство торговли и услуг Башкирии информацию о дефиците в республике куриных яиц из-за птичьего гриппа. Об этом рассказал телеканал UTV.
Представители ведомства утверждают, что количество куриного яйца в магазинах снизилось из-за изъятия продукции «Башкирской птицефабрики» с определенными датами производства. В связи с сложившейся ситуацией торговые точки были вынуждены оперативно определить новых поставщиков.
По словам сотрудников Минторга, дефицита яйца в республике нет, и, кроме того, он не прогнозируется. Чиновники утверждают, что совместно с торговыми организациями Министерство работает над замещением продукции «Башкирской птицефабрики» другими производителями в необходимых объемах.
– В течение 7-10 дней поставки восстановятся, – заверили в Минторге республики.
Также ведомство подчеркнуло, что яйца имеются в продаже в федеральных и республиканских торговых сетях. Отсутствие зафиксировано лишь в единичных магазинах.
Напомним, 9 августа на птицефабрике в селе Авдон Уфимского района Башкирии были обнаружены зараженные птичьем гриппом куры.
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