«Такое бывает только во сне»: выиграв в лотерее 21 млн рублей, москвичка вернулась в родную Башкирию

На выигранные деньги женщина планирует купить жилье и открыть собственное ателье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Швея из Башкирии Гульнара Зубаирова выиграла в лотерею 21 159 920 рублей.

Много лет женщина жила и работала в Москве. В детстве ее отец часто покупал билеты моментальных лотерей на всю семью, но везло только ей. Недавно она решила испытать удачу, отметила в мобильном приложении в игровых полях числа наугад, и уже через несколько минут получила СМС-оповещение о выигрыше.

– Перед глазами начало все расплываться, руки затряслись. Эмоции просто «вау», даже не могу описать их словами. Муж мне не поверил, сказал, что такое бывает только во сне, – поделилась победительница.

После выигрыша Гульнара приняла решение вернуться на родину в Башкирию и приобрести здесь жилье. Также она подумывает над тем, чтобы открыть свое ателье.

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