Недалеко от Салавата случился пожар в шести садовых домах

Происшествия случились в СНТ №51 и №57 Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 17 августа, в Башкирии недалеко от города Салавата случился пожар в шести садовых домах. Подробности происшествий рассказала пресс-служба МЧС республики.

Согласно данным ведомства, в садовом товариществе №51 загорелись четыре неэксплуатируемых кирпичных садовых дома и трава на площади двух гектаров. Подобное случилось с другой стороны трассы Уфа-Оренбург – в СНТ №57: пламя охватило два садовых дома – тоже неэксплуатируемых.

Прибывшим пожарным удалось ликвидировать горение. В результате инцидентов никто не пострадал. Причину происшествий предстоит установить дознавателям МЧС.

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