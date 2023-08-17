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НовостиОбщество17 августа 2023 13:31

В Уфе свернули поиски пропавшей женщины и ее маленького сына

Завершились поиски пропавшей в Уфе матери и ее 3-летнего ребенка
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
фото: "БашРегионСпас"

фото: "БашРегионСпас"

В Уфе сегодня, 17 августа, завершились поиски пропавшей матери четверых детей Александры Г. и ее 3-летнего ребенка. Об этом сообщили волонтеры организации «БашРегионСпас». Там передали, что их удалось обнаружить живыми.

Напомним, 39-летняя женщина и ее сын пропали в субботу, 12 августа. Александра забрала ребенка с собой и вместе с ним просто исчезла. До 14 августа она выходила на связь, а потом ее телефон стал недоступен. Вместе с полицией родственники уфимки обыскали все злачные места микрорайона Нижегородки, где жила последняя, но никаких зацепок тогда найти не удалось.

Как рассказала «КП-Уфа» сестра Александры, ее удалось обнаружить волонтерам, которые работали вместе с полицией. Женщина и ее ребенок находились у соседей. По словам собеседницы, горожанка ушла вместе с сыном из дома из страха, что органы опеки заберут у нее маленького сына.

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