В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным рядовым Рамилем Амировым

Мужчина не дожил 3 месяцев до своего 40-летия Фото: vk.com/ruslangilyazetdinov

Сегодня, 17 августа, в Учалинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Рамилем Амировым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Руслан Гилязетдинов.

Рамиль Амирович родился 13 ноября 1983 года в селе Ахуново. Он получил начальное профессиональное образование в ПУ-98 города Учалы. С 2002 по 2004 год проходил срочную службу в армии. Работал проходчиком в Шахтостроительном управлении. В сентябре прошлого года был вновь призван в ряды российских Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.

Рамиля Амирова не стало неделю назад – 10 августа. Он был посмертно награжден Орденом Мужества

– Приношу искренние соболезнования родным и близким, – написал в своей публикации глава администрации Учалинского района Рамиль Амиров.

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