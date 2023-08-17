В память о Родионе Амирове «Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27

В последние 1,5 года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга Фото: vk.com/hcsalavat

В память о Родионе Амирове уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» выведет из обращения номер 27. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор команды Ринат Баширов.

– Уже принято решение, что Молодежный турнир, который в конце августа проходит, будет называться «Кубок Родиона Амирова». И, безусловно, предложение, которое высказал капитан команды Григорий Панин, о выводе номера 27 Родиона Амирова из обращения, конечно, принимается. Я думаю, мы это проведем 11 сентября на первом матче, сделаем это максимально лаконично. Я думаю, что найдет понимание у наших болельщиков. Тем более, мы обращали внимание, что такое предложение часто звучало в комментариях. Что-то еще мы, конечно, будем делать, – заявил Баширов.

Напомним, три дня назад ХК «Салават Юлаев» объявил о смерти молодого воспитанника Родиона Амирова. В последние полтора года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга.

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