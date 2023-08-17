Хабиров рассказал о реконструкции площади Первооткрывателей башкирской нефти

Реконструкция площади должна завершиться в 2024 году Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о реконструкции площади Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае.

По словам руководителя региона, в этом году закончиться второй этап реконструкции объекта. Уже завершены работы, связанные с инженерными коммуникациями. В настоящее время на площади происходит установка камер видеонаблюдения, фонарей, укладка тротуарной плитки, брусчатки, асфальта и обустройство амфитеатра. В следующем году, в рамках третьего этапа, планируется благоустройство территории.

По словам Хабирова, ключевая задача реконструкции – «сохранить самобытность площади», «вдохнуть новую жизнь и новые смыслы» в объект, сделать его «комфортным, современным и функциональным».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.