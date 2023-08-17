В Башкирии 18 августа ожидается жара до +33 градусов

Грядущая пятница выдастся жаркой для жителей Башкирии Фото: Оксана ЗУЙКО

Завтра, 18 августа, в Башкирии вновь ожидается сильная жара. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским отделением МЧС.

В последний рабочий день текущей рабочей недели жителям региона следует ожидать переменную облачность, каких-либо осадков не предвидится. Ночью будет северо-восточный ветер от нуля до пяти метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +13,+18°, днем столбики термометров поднимутся до отметок в +28,+33°.

На автодорогах из-за отсутствия осадков и каких-либо погодных явлений будет хорошая видимость.

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