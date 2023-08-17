В Башкирии молодые ученые получат грант на улучшение жилищных условий

Молодые ученые смогут пройти как научно-образовательные стажировки, так и улучшить свои жилищные условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые ученые в Башкирии смогут улучшить жилищные условия или пройти стажировки в ведущих университетах страны. Об этом сообщает в региональном минобре.

Ведомство объявило конкурс на предоставление грантов. Ранее его анонсировал глава республики Радий Хабиров.

— Гранты предоставляются университетам, научным организациям на реализацию мероприятий по поддержке молодых научно-педагогических и научных работников, — уточнили в министерстве.

Заявку на участие можно подать с 17 августа по 15 сентября. Всю необходимую информацию о конкурсе можно узнать здесь.

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