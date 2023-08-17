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НовостиОбщество17 августа 2023 9:29

В Уфе после обвала дороги восстановлено движение по улице Блюхера

В Уфе завершилось восстановление участка дороги по улице Блюхера
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уже заделанная яма возникла в связи с разрушением железобетонного коллектора ливневой канализации. Фото: мэрия Уфы

Уже заделанная яма возникла в связи с разрушением железобетонного коллектора ливневой канализации. Фото: мэрия Уфы

В Уфе восстановили дорожное полотное на участке улицы Блюхера. Ранее между 18-й больницей и ул. Николая Кузнецова провалился грунт и образовалась огромная яма. Движение на данном участке дороги было перекрыто.

Как рассказали в мэрии Уфы, поврежденный участок отсыпан песчано-гравийной смесью. Асфальтировка началась 16 августа и на данный момент дорожное полотно полностью восстановлено.

- Движение для автовладельцев открыто, - заключили в городской администрации.

Напомним, причиной образования ямы стало разрушение железобетонного коллектора ливневой канализации.

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