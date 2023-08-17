В Башкирии мужчина до смерти забил топором и ломом собутыльника

Смерть пострадавшего наступила через непродолжительное время от травматического шока Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии осудили жителя Караидельского района за гибель своего знакомого. Мужчина жестоко избил собутыльника, отчего тот умер.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, между выпивавшими в доме у осужденного мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость, вспомнив старые обиды, накинулся с ломом на хозяина. Мужчина выхватил металлический предмет и стал им бить оппонента.

- Подсудимый ломом нанес не менее четырех ударов в область груди, живота, левого плеча, правой голени своей жертвы избиения. Затем, подняв с земли топор, обухом ударил мужчину прямо в лицо, по носу, после чего стал избивать руками и ногами, - говорится в материалах дела.

Известно, что потерпевший умер от болевого шока.

Мужчина признан виновным в смерти собутыльника, однако в райсуде не уточнили, какое наказание получил сельчанин.

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