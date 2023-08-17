Экс-директору Дворца молодежи в Башкирии увеличили тюремный срок

Женщину обвиняют в получении взяток и фиктивном трудоустройстве
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Башкирии ужесточили приговор бывшему директору городского Дворца молодежи в Октябрьском. Женщина признана виновной в служебном подлоге и взяточничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Установлено, что осужденная с 2018 года получала от сотрудников ДК денежные вознаграждения за то, чтобы она не применяла к ним дисциплинарные взыскания. Так она получила 700 тысяч рублей. Также женщина присвоила один миллион рублей, фиктивно трудоустроив восемь человек.
Как говорится в релизе ведомства, суд первой инстанции приговорил руководителя культурного учреждения к шести годам исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на пять лет. Апелляционная инстанция увеличила срок лишения свободы до восьми лет.
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