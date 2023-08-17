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НовостиПроисшествия17 августа 2023 8:00

В лесополосе в Башкирии обнаружили трупы двоих мужчин

СК Башкирии начал проверку по факту обнаружения трупов двоих мужчин
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Стерлитамаке сегодня утром местные жители, когда пошли выгуливать собак, обнаружили в лесопосадке около элеватора тела двоих молодых людей

В Стерлитамаке сегодня утром местные жители, когда пошли выгуливать собак, обнаружили в лесопосадке около элеватора тела двоих молодых людей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Стерлитамаке найдены тела двоих мужчин. Об этом сообщает группа «Стерлитамак сити» в соцсети «ВКонтакте». Факт гибели молодых людей подтвердили в СК Башкирии.

Известно, что трупы обнаружили в лесопосадке около элеватора местные жители, которые гуляли с собаками. По предварительной версии, горожане умерли от передозировки запрещенными веществами.

— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты обнаруженные предметы, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти, — пояснили в СК Башкирии.

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