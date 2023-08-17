В Башкирии минздрав закупил трехтысячную партию вакцины

Минздрав Башкирии закупил вакцину для профилактики гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Башкирии закупил партию вакцины от гриппа. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин. По словам министра, в грядущем сезоне власти планируют привить 1,8 млн человек.

- В первую очередь это школьники, дошкольники, педагоги и врачи, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, - добавил Рахматуллин.

Глава ведомства отметил, что на закупку трех тысяч доз препарата было направлено 680 тысяч рублей.

Первые вспышки гриппа ожидаются осенью 2023 года, заключил министр.

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