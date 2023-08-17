Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 7:29

В Башкирии минздрав закупил трехтысячную партию вакцины

Приобретение препарата обошлось в 680 тыс. рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Минздрав Башкирии закупил вакцину для профилактики гриппа

Минздрав Башкирии закупил вакцину для профилактики гриппа

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Башкирии закупил партию вакцины от гриппа. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин. По словам министра, в грядущем сезоне власти планируют привить 1,8 млн человек.

- В первую очередь это школьники, дошкольники, педагоги и врачи, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, - добавил Рахматуллин.

Глава ведомства отметил, что на закупку трех тысяч доз препарата было направлено 680 тысяч рублей.

Первые вспышки гриппа ожидаются осенью 2023 года, заключил министр.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.