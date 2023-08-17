В Башкирии коронавирусом заболели 369 997 человек

Всего выздоровели 363 502 пациентов, в том числе 25 – за последние сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Показатель заболеваемости ковидом в Башкирии достиг 396 997 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. По информации ведомства, за сутки было подтверждено еще 19 фактов инфицирования.

Из общего числа зараженных 363 502 пациента побороли болезнь. За последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 25 человек.

В стационарах сейчас лечатся 54 человека. Амбулаторное лечение проходят 339 человек.

Жертвами вируса официально признаны 6 102 жителя Башкирии. Новых смертей подтверждено за сутки не было.

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