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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:29

Житель Уфы жестоко избил массажистку и получил условный срок

В Уфе мужчина получил условный срок за избиение девушки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Потерпевшая получила сотрясение, переломы лица, гематомы и ссадины

Потерпевшая получила сотрясение, переломы лица, гематомы и ссадины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе огласили приговор мужчине, зверски избившему сотрудницу массажного салона. Как сообщает прокуратура РБ, нападение произошло в феврале этого года.

Мужчина откликнулся на объявление о массаже и приехал по указанному адресу. Услугу уфимец не дождался и стал требовать обратно свои деньги. Получив жесткий отказ, мужчина накинулся на женщину с кулаками и стал избивать ее ногами и руками. Потерпевшая получила сотрясение, переломы лица, гематомы и ссадины.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком два года.

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