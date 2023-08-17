Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 августа 2023 5:57

В Башкирии едва не утонул мужчина, решивший переплыть реку

Житель Башкирии едва не утонул, пытаясь переплыть реку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пловец не рассчитал свои силы, когда решился переплыть реку, и не смог добраться до берега. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Пловец не рассчитал свои силы, когда решился переплыть реку, и не смог добраться до берега. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии едва не погиб мужчина. Житель Малояза решил переплыть Юрюзань и чуть не утонул. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС. Инцидент произошел около деревни Чулпан.

43-летний мужчина купался в несанкционированном месте и спасатели обнаружили его во время рейда. У сельчанина кончились силы и он не мог доплыть до берега.

- Сотрудники службы провели эвакуацию и транспортировали мужчину до берега. Житель в медицинской помощи не нуждался, - заключили в госкомитете.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.