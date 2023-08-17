Проект о запрете пропаганды чайлдфри депутатов Башкирии поддержал Московский патриархат

Фото: Рустем АХУНОВ

Московский патриархат поддержал законопроект депутатов Госсобрания Башкирии о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

- В адрес Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева поступило письмо из Московской патриархии, в котором выражена поддержка законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, внесенного депутатами парламента республики в Госдуму, - говорится в сообщении.

Напомним, парламентарии внесли в ГД РФ проект закона, однако принят он не был: его отправили на доработку. В числе противников предыдущей редакции проекта была и православная церковь, которая заявила, что что под запретом окажется информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение.

- Отрадно, что поправки, внесенные проект, поддержаны церковью, надеемся, что позиция Патриархата станет дополнительным аргументом в пользу принятия закона, - заявил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

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