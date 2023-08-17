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НовостиПроисшествия17 августа 2023 4:59

Душил шнуром, пока не упала замертво: в Башкирии трагически погибла 27-летняя девушка

В Башкирии 34-летний мужчина задушил свою жертву электрическим шнуром
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина схватил женщину руками за шею и стал сдавливать со значительной силой

Мужчина схватил женщину руками за шею и стал сдавливать со значительной силой

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснокамском районе Башкирии перед судом предстанет 34-летний, ранее судимый, мужчина. Его обвиняют в убийстве 27-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба районной инстанции, между обвиняемым и его жертвой произошла ссора, в ходе которой он стал душить женщину электрическим шнуром. Мужчина сдавливал горло девушке до тех пор, пока та не упала замертво.

Сельчанина заключили под стражу в СИЗО на два месяца. Следствие полагает, что мужчина может оказать воздействие на свидетелей, большинство из которых являются его родственниками, путем уговором и угроз склонить их к даче ложных показаний.

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