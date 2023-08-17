Жителей Уфы предупредили о больших пробках в конце августа-начале сентября

Рост количества машин в конце августа и начале сентября – не особенность Уфы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в конце лета и начале осени ожидаются большие пробки на улицах города. Об этом жителей столицы Башкирии предупредили в местной администрации. Увеличение трафика связано с началом учебного года.

- Рост количества машин в конце августа и начале сентября – не особенность Уфы, а специфичное для всех городов-миллионников явление, - пояснили в мэрии.

Также пробки связаны с тем, что с отпусков и дач возвращаются уфимцы, а с соседних городов и районов в город едут родители, которые собирают детей в школу.

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