На дорогах Башкирии объявлена специальная операция

В ГИБДД Уфы сообщили о проведении профилактической операции. Фото: Архив "КП"

В Уфе 17 и 18 августа пройдут профилактические рейды, направленные на выявление злостных нарушений ПДД среди пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. Спецоперация направлена на профилактику автоаварий с участием горожан.

В ведомстве сообщили, что с начала 2023 года только в столице Башкирии произошло 272 ДТП, в которых погибли четыре пешехода. Уточняется, что в 65 случаях вина была их самих.

— Внимание будет уделено пешеходам, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора, — заключили в столичной госавтоинспекции.

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