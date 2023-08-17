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НовостиОбщество17 августа 2023 3:29

Полмиллиона рублей задолжал своему ребенку житель Башкирии

Житель Уфы задолжал своему ребенку более 500 тысяч рублей алиментов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Предположительно, мужчина скрывается на территории Уфы.

Предположительно, мужчина скрывается на территории Уфы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии объявлен в розыск 36-летний Роберт Шарипов. Мужчина задолжал своему 9-летнему ребенку более 500 тысяч рублей. Об этом рассказали судебные приставы Туймазинского района.

Известно, что злостному неплательщику алиментов уже ограничили выезд из страны. Предположительно, мужчина находится в Уфе и занимается строительной деятельностью. Также мужчина живет с матерью ребенка, которая торгует в уличной лавке.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении этого гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (987) 587-26-16, 8 (347) 273-56-40, обратились судебные приставы к жителям Башкирии.

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