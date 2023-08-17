Полмиллиона рублей задолжал своему ребенку житель Башкирии

Предположительно, мужчина скрывается на территории Уфы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии объявлен в розыск 36-летний Роберт Шарипов. Мужчина задолжал своему 9-летнему ребенку более 500 тысяч рублей. Об этом рассказали судебные приставы Туймазинского района.

Известно, что злостному неплательщику алиментов уже ограничили выезд из страны. Предположительно, мужчина находится в Уфе и занимается строительной деятельностью. Также мужчина живет с матерью ребенка, которая торгует в уличной лавке.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении этого гражданина, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (987) 587-26-16, 8 (347) 273-56-40, обратились судебные приставы к жителям Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.