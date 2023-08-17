В Башкирии опрокинулась фура с 20 тоннами бензина

Грузовик перевозил 20 тонн топлива. Фото: ГИБДД по РБ

В Мечетлинском районе Башкирии утром 17 августа опрокинулся грузовик «МАН» с топливом. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Известно, что за рулем бензовоза был 36-летний мужчина. Рядом с селом Большеустьикинское он не справился с управлением и вылетел в кювет, где фура опрокинулась. В момент аварии водитель перевозил 20 тонн топлива. К счастью, никто не пострадал.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

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