До 1 сентября в Башкирии отремонтируют спортзалы 43 школ

22 спортивных зала уже готовы к новому учебному году Фото: Олег ЗОЛОТО

До 1 сентября в Башкирии отремонтируют спортивные залы 43 школ. Об этом на своей личной станице рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, власти с 2019 года активно реализуют проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого развиваются школьные спортклубы, приводятся в порядок школьные спортзалы и площадки, их оснащают инвентарем и оборудованием. Значительные средства на эти цели привлекаются из федеральной казны, также есть и софинансирование со стороны республики.

– 22 спортзала мы уже обновили, остальные завершим до начала учебного года. А цель до 2024 года – охватить 288 школ и 33 тысяч детей по всей республике. Работаем, – заявил в своей публикации Радий Хабиров.

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