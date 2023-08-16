Ураганный ветер сорвал кровлю нескольких зданий в Башкирии

В результате происшествий никто не пострадал Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 16 августа, в Благоварском районе Башкирии ураганный ветер сорвал кровлю нескольких зданий. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

По данным ведомства, в селе Языково сила порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Ураган частично сорвал кровлю Благоварской центральной районной больницы, здание «Россгострах» и двухэтажного многоквартирного дома.

Фото: МЧС Башкирии

В результате инцидентов никто не пострадал. На работу медучреждения происшествия не повлияло.

Фото: МЧС Башкирии

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