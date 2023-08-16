8-летний житель села Тирлянский оказался заперт в квартире без возможности выбраться

Спасателям для спасения ребенка пришлось воспользоваться пожарной лестницей Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 16 августа, восьмилетний житель башкирского села Тирлянский оказался заперт один в квартире без какой-либо возможности самостоятельно выбраться. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Ребенку не удавалось открыть дверь. К счастью, ему поспешили на помощь сотрудники сельской пожарной части. Специалисты воспользовались трехколенной лестницей, через балкон добрались до входной двери, отворили ее и впустили взрослых.

– Не оставляйте детей без присмотра. Возьмите их с собой или вернитесь, отложив дела на потом, возможно этим вы сохраните им жизнь! – обратились к родителям сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС.

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