Фото: deloros-msk.ru

Главой Центра стратегических разработок Башкирии назначили Евгения Базылева. Об этом со ссылкой на собственный источник в правительстве рассказало издание «РБК Уфа».

Ранее Базылев руководил исполнительным комитетом московского отделения общественной организации «Деловая Россия». До этого возглавлял агентство молодежи Астраханской области, а также был на посту заместителя министра экономического развития того же региона.

Напомним, в декабре прошлого года пост главы Центра стратегических разработок Башкирии покинул Рустэм Давлетов. Он руководил ЦСР с осени 2020 года – с самого создания структуры. Чиновник курировал кластера беспилотной авиации в республике.

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