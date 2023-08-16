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НовостиОбщество16 августа 2023 14:15

Премии журналистам Башкирии увеличили в 5 раз

Ее размер составит полмиллиона рублей
Захар ЯКОВЛЕВ
Лучшим журналистам Башкирии будут выплачивать по полмиллиона с 2024 года

Лучшим журналистам Башкирии будут выплачивать по полмиллиона с 2024 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии размер премии имени Шагита Худайбердина, которую каждый год присуждают лучшим журналистам республики, увеличили в пять раз. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Радием Хабировым, было опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно документу, лауреатам премии будет выплачиваться не 100 тысяч рублей, а 500. Также журналистам будет вручаться диплом и нагрудный.

Постановление вступит в силу 1 января следующего года.

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