18 августа в Уфе запустят паромное сообщение на переправе «Князево»

Паромное сообщение запустили из-за сложностей в передвижении по Шакшинскому мосту Фото: ufacity.info

В столице Башкирии 18 августа через реку Уфа запустят паромное сообщение на переправе «Князево». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Паромное сообщение запустили из-за сложностей в передвижении по Шакшинскому мосту, который частично перекрыли в связи с проведением капитального ремонта.

– Тестовый проход парома по рассматриваемому маршруту прошел успешно, подъездные пути к переправе организованы, – заявили в мэрии.

Переправа будет работать больше двух месяцев – до 23 октября. Стоимость проезда на пароме будет соответствовать тарифам речных переправ Уфы.

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