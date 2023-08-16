Сообщается, что рыба заразилась опасным паразитом Фото: Соцсети

В Абзелиловском районе Башкирии на озере Суртанды обнаружили массовую гибель рыбы. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Как пояснили «ГТРК «Башкортостан» специалисты регионального отделения Росрыболовства Башкирии, рыба погибла из-за заражения паразитом солитером, а также из-за сильного обмеления.

Стало известно, что озеро закреплено за частным лицом и территория используется под товарное рыболовство. В связи с этим все убытки по устранению неблагоприятной экологической ситуации возьмет на себя арендатор. Организацию обязали собрать и утилизировать мертвую рыбу.

На место выезжали специалисты ветеринарной службы села Аскарово, они взяли на анализ пробы воды озера.

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