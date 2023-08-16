«Угрожала, что их больше никто не увидит»: в Уфе разыскивают 39-летнюю женщину и ее трехлетнего сына

В последний раз женщина выходила на связь 14 августа. Фото: соцсети

В Уфе разыскивают 39-летнюю Александру Губайдуллину и ее трехлетнего сынишку Марка, которые ушли из дома в безвестном направлении и теперь не выходят на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие уже обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию, но пока все безрезультатно.

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» сестра Александры, у женщины четверо детей, но живет с ней вместе только младший сынишка Марк. К сожалению, у уфимки есть проблемы с алкоголем, поэтому часто ребенок ночевал у родственников.

- 12 августа она забрала Маркушу и ушла, все угрожала, что их больше никто не увидит, что ребенка никто не получит. До 14 августа Александра еще как-то выходила на связь, а потом ее телефон стал недоступен. Вместе с полицией мы осмотрели все злачные места в Нижегородке (там живет женщина, там же ее видели в последний раз – Ред.), но никаких зацепок. Пожалуйста, если вы видели их – сообщите в полицию! Мы очень переживаем за ребенка, что он может находиться в опасности, - говорит Екатерина П.

Приметы Александры Губайдуллиной: рост 163 см, худощавого телосложения, светлые окрашенные волосы, голубые глаза. Есть шрам на левой щеке у подбородка.

Была одета: неизвестно.

Приметы Марка Губайдуллина: рост 110 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Хорошо отзывается на свое имя.

Был одет: неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавших Александры и Марка Губайдуллиных, просьба сообщить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию, или родственнице Екатерине П. по номеру 8(987)107-53-83.