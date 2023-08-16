Уфимцев приглашают на рок-вечеринку «Времени больше нет»

Рок-вечеринка пройдет 2 сентября 2023 года в уфимском клубе «План Б»

Уфимцев и гостей города приглашают на рок-вечеринку в клуб «План Б». 2 сентября 2023 года здесь выступят молодые группы «Культ Кахона», «Окно», «Лекарство для депрессии» и 5:22. Мини-фестиваль получил название «Времени больше нет».

Состав участников мини-фестиваля подобран так, чтобы мотивы и мелодии не повторялись. Каждый из коллективов-участников представят свое творчество, в собственном, неповторимом стиле.

Лидер группы 5:22 Павел Нестеров, известный в республике волонтер по поиску пропавших людей, так анонсировал в беседе с «КП-Уфа» выступление своей команды:

- Это наш первый опыт организации концерта, где будут принимать участие молодые и прогрессивные группы. Главный посыл и тема концерта философская: времени больше нет, а значит нельзя останавливаться на пути к своей цели. Ну и конечно, цель эта должна быть хорошей, - отметил Павел Нестеров.

Исполнит группа 5:22 и песню, посвященную без вести пропавшим людям.

Рок-концерт пройдет в клубе «План Б» по адресу: улица Цюрупы, 17. Начало в 19:00.