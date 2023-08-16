Жителей Башкирии предупредили о буровзрывных работах на трассе М-5 «Урал»

Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На трассе М-5 «Урал» продолжаются буровзрывные работы из-за реконструкции дороги. Так, 17 августа 2023 года с девяти утра до двух часов дня по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщает минтранс Башкирии.

Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим, однако дорога доступна только легковых автомобилей. Для фур и грузовиков трасса не предназначена, предупредили в ведомстве.

Жителей республики, выезжающих на М-5 «Урал» просят заранее планировать свой маршрут и учитывать предоставленную информацию.

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