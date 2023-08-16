В Уфе в аварии с участием двух иномарок пострадал 6-летний ребенок

Шестилетний ребенок пострадал в ДТП двух иномарок в Уфе. Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошло ДТП с участием «Киа Рио» и «Фольксваген Тигуан». Известно, что в аварии пострадал маленький ребенок.

Как сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, 34-летний водитель немецкого авто во время поворота с улицы Сипайловской на улицу Баязита Бикбая столкнулся с корейской легковушкой. В результате 6-летний пассажир, который находился в салоне кроссовера, получил травмы. Ребенка госпитализировали.

По факту ДТП начато разбирательство.

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