В Башкирии 13-летний подросток устроил ДТП с пострадавшим и спрятался в подвале

Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Фото: ГИБДД по РБ

В Кармаскалинского районе Башкирии 13-летний мопедист наехал на 5-летнего ребенка. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. О ДТП рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

По словам правоохранителей, после аварии подросток поспешил скрыться с места ЧП. Мальчик спрятался в подвале одного из деревенских домов. По словам подростка, его родители не разрешают ездить ему на мопеде, поэтому он испугался последствий.

— Ребенок ударился о защиту мопеда. Дальше я хотел остановиться, но что-то передумал, поехал к другу. Мы спрятали мопед, я спрятался сам. Папа с мамой не разрешают ездить на мопеде, — рассказал малолетний виновник ДТП.

К слову, мама подростка узнала о том, что сделал ее сын, от соседей. Женщина заявила, что никто не разрешал мальчику брать мопед.

По факту произошедшего начато разбирательство. Известно, что подросток уже попадал в поле зрение правоохранителей. Теперь его ждет возможная постановка на учет.

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